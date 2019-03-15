Германия восстановит парусник Gorch Fock, который фигурировал в советских фильмах

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в стране будет восстановлен учебный парусник Gorch Fock, который в свое время принадлежал СССР, назывался "Товарищ" и был запечатлен в советских фильмах "Алые паруса" и "Максимка". Как сообщил телеканал ARD, реставрация обойдется правительству Германии в €135 млн.

Ремонт судна, приостановленный из-за нехватки средств, возобновится 18 марта. "Парусник Gorch Fock снова будет ходить по океанам", - заверила фон дер Ляйен.

Этот проект существует уже не первый год, и затраты на его осуществление продолжают расти. Изначально реставрация оценивалась в €10 млн, но затем эта сумма увеличилась до €75 млн. В связи с этим 20 февраля занимающаяся ремонтом трехмачтового барка компания Elsflether Werft заявила о своей неплатежеспособности.

По данным федерального правительства, по состоянию на январь 2019 года на проект было затрачено около 69 млн евро. Это примерно соответствует стоимости возведения нового многоквартирного дома. Сегодня общая сумма требуемых инвестиций составляет €135 млн.

Значительное увеличение расходов произошло прежде всего из-за ранее незарегистрированных повреждений судна. После переговоров с новым руководством верфи германские власти продолжат выделять средства на его восстановление. Как сообщил телеканал, сторонам осталось лишь заключить формальное соглашение.

Парусник был построен в 1933 году на гамбургской верфи и получил свое название в честь немецкого писателя-мариниста Ганса Кинау, использовавшего псевдоним Горх Фок. После начала Второй мировой войны корабль служил плавучей канцелярией и общежитием для моряков, а затем на его борту были организованы курсы минеров. 30 апреля 1945 года после обстрела с берега советскими танками он был подорван и затоплен в Балтийском море по приказу немецкого командования.

После войны парусник достался СССР в качестве репараций. В 1947 году он был поднят со дна, отремонтирован и переименован в "Товарищ". Трехмачтовый барк участвовал в съемках советских фильмов "Максимка", "Алые паруса", "Дом, который построил Свифт" и других. После распада Советского Союза судно досталось Украине, а в 2003 году было выкуплено германским обществом "Tall-Ship Friends" за €500 тыс.