Эксперты: чрезмерное увлечение омлетами повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Употребление в пищу трех-четырех яиц в день, что эквивалентно 300 мг холестерина, оборачивается повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на исследование, опубликованное сотрудниками департамента профилактической медицины чикагского Северо-западного университета в журнале Американской медицинской ассоциации.

"Яйца, в основном желток - это источник пищевого холестерина", - отметили эксперты, указав при этом, что в среднем в одном яйце содержится 186 мг холестерина. Как отмечается в исследовании, употребление в пищу 300 мг пищевого холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболевания на 3,2% и угрозу ранней смерти на 4,4%. Каждая дополнительная половинка яйца в день повышает риск заболевания на 1,1%.

В своих выводах исследователи опирались на анализ состояния здоровья шести групп населения общей численностью 29 тыс. человек, уделив особое внимание таким факторам, как наличие в пище этих людей продуктов с высоким содержанием холестерина и жиров. По итогам наблюдений выяснилось, что в этой группе были зафиксированы 5,4 тыс случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению эксперта-диетолога из Университета штата Колорадо Роберта Экела, это исследование важно, поскольку "содержит большой объем информации, свидетельствующей о том, что употребление в пищу яиц и других продуктов с высоким содержанием пищевого холестерина очень значительно влияет на степень риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний".