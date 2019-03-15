Кавказская олимпиада собрала в Адыгее 140 юных математиков

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Четвертая Кавказская математическая олимпиада школьников, открывшаяся в пятницу в столице Адыгеи, объединила более 140 одаренных детей из 15 регионов юга России, а также еще 10 стран, сообщил автор идеи создания олимпиады, председатель ее координационного совета, директор республиканской естественно-математической школы Дауд Мамий.

"Четвертая международная Кавказская математическая олимпиада для одаренных школьников в этом году собрала в Адыгее более 140 талантливых детей из 15 регионов юга России и 10 зарубежных стран. Все они - победители и призеры региональных и заключительных этапов национальных математических олимпиад в своих странах. Олимпиада, проводимая при поддержке правительства региона, доказала свою востребованность - растет как число детей, так и география стран-участников", - сказал он.

Олимпиада открылась в Адыгейском госуниверситете парадом флагов всех регионов и стран-участниц, представители каждой делегации символически зажгли одну из ветвей интерактивного математического дерева. Цель олимпиады - содействие формированию единого культурного и образовательного пространства, объединяющего регионы юга России, государства Черноморского бассейна, формирование и укрепление дружеских связей между увлеченными математикой школьниками России и зарубежья, уточнил Мамий.

Математические состязания пройдут по двум возрастным группам - юниорская лига (8-9 классы) и старшая лига (10-11 классы) в два тура, в каждом из которых участникам предлагается к решению по четыре задачи. Их разрабатывал специальный комитет, в составе которого - члены задачных комитетов школьных математических олимпиад России, Болгарии, Люксембурга, Бельгии и Ирана. Кроме того, школьники посетят лекции известных российских ученых, руководители делегаций и педагоги обсудят актуальные в науке направления и темы. Также в рамках олимпиады пройдет квест "Математический бегущий Майкоп", гостей ждут разнообразные экскурсии, знакомящие с традициями народов республики.

Финансирует мероприятие правительство республики. В этом году олимпиада, учрежденная в 2015 году, проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Она завершится 20 марта.