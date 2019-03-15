Леопарда из Центра восстановления в Сочи передадут в европейский зоопарк

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Леопард Фишт, который содержится в Центре восстановления леопардов на Кавказе Сочинского национального парка, переедет в один из зоопарков Европы после того, как привыкнет к присутствию людей. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель центра Николай Воронин.

"Фишт не будет выпущен в дикую природу, поскольку некоторое время назад мы выпускали его родную сестру, для исключения вероятности близкородственного скрещивания мы оставили его здесь и готовим к передаче в один из зоопарков Европы в рамках международного сотрудничества. Поскольку наши животные содержатся без контакта с человеком, они достаточно дикие, в этом вольере мы адаптируем его к коммуникациям с людьми, чтобы он был пригоден для экспонирования в зоопарке", - сказал Воронин.

Он подчеркнул, что при этом леопард останется участником программы центра. "Да, безусловно, он является частью программы по восстановлению леопарда на Кавказе. Его потомство, полученное в зоопарке, будет использовано здесь, для подготовки к выпуску в природу", - подчеркнул Воронин.

Также в рамках международного сотрудничества планируется обмен парами леопардов между сочинским центром и европейским зоопарком, что позволит расширить спектр генетических линий. "Мы планируем провести обмен с шведским зоопарком на новую размножающуюся пару. Мы прорабатываем этот вопрос, ведем диалог. Это стратегический вопрос, который имеет не только биологической значение", - отметил глава центр.

О программе

Леопард Фишт родился в 2013 году у пары из Португалии - леопардов Андреи и Задига. Сейчас в центре содержатся 14 леопардов, из них пятеро котят находятся в режиме подготовки к выпуску в дикую природу. За период работы центра - около 10 лет - в нем родились 20 котят, что является феноменальным показателем.

Сейчас в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Ранее сообщалось, что один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и обитал практически на всех горных территориях. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, не в последнюю очередь по вине человека. В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства России, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.