Мормоны не будут обжаловать решение суда по гражданам США

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Представитель централизованной религиозной организации "Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России" Юрий Кожокин сообщил ТАСС, что организация не будет обжаловать решение суда на Кубани о привлечении к административной ответственности двух граждан США.

Гулькевичский районный суд на Кубани в пятницу повторно привлек к административной ответственности за нарушение законов о религиозной деятельности двух граждан США, которых ранее суд постановил выдворить из РФ за нарушение пограничного режима.

"По нашему мнению и, насколько мы понимаем с их слов, никакой миссионерской деятельности на улицах они не осуществляли. Как нам представляется, эти все обвинения не основаны на фактах. Но обжаловать решение суда мы не планируем, потому что просто хотим их скорейшего выезда с территории Российской федерации", - сказал Кожокин.

Двое граждан США по решению суда в Новороссийске от 2 марта были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. В постановлении суда говорилось, что фактически они занимались преподаванием английского языка, не имея педагогического образования, а цель их нахождения в России, указанная в визе, заключалась в ведении миссионерской деятельности. Краснодарский краевой суд 7 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката иностранцев и оставил в силе решение суда о выдворении. Граждане США были помещены в центр временного пребывания иностранных граждан в Гулькевичском районе на Кубани, где будут содержаться до выдворения с территории РФ.