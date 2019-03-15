Крым встречает пятилетие референдума

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Россия в субботу отмечает пятилетие референдума на Крымском полуострове, который завершился воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Во многих регионах страны, а также в столице пройдут яркие масштабные мероприятия, посвященные юбилею.

События Крымской весны стали причиной консолидации российского общества, получившей название "крымского консенсуса". Во вторую пятилетку в составе России полуостров, который во многом зависел от ресурсов с Украины, входит с собственной энергетикой и водой. Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту и нового аэровокзала в Симферополе не только обеспечили связь полуострова с материковой частью страны, но и рекордный за все постсоветские времена турпоток в 6,8 млн человек. Направленные на социальную инфраструктуру средства позволили обеспечить детскими садами большинство детей и значительно улучшить доступ к качественным и современным медицинским услугам.

На полуострове в этот день пройдет организованный мотоклубом "Ночные волки" авто- и мотопробег по маршруту Симферополь - Севастополь, который завершится на горе Гасфорта. Здесь пройдет флешмоб, торжественный подъем гигантского российского триколора на самую высокую точку в Севастополе, запланирована обширная концертная программа.

Автопробег и самый большой триколор

Масштабный автопробег из Симферополя на самую высокую точку Севастополя гору Гасфорта организует мотоклуб "Ночные волки", в котором примут участие члены мотоклуба, ополченцы, участники событий февраля - марта 2014 года. Ожидается участие около 200 машин. Здесь же пройдет выступление почетных гостей и концертная программа.

На финальной точке автопробега запланированы байк-шоу, воздушный вальс парапланов, выступление танцевальных коллективов. "Огромный стяг (флаг России - прим. ТАСС) площадью 1423 кв. м будет развернут на горе Гасфорта во время праздничной программы, посвященной пятилетию "русской весны". Гигантский российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом", - сообщили организаторы.

По данным Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, культурно-патриотический фестиваль пройдет в центре города - на Малаховом кургане. Для гостей праздника пройдут выставка фотографий о событиях весны 2014 года, экскурсии на электромобиле по кургану, мастер-классы по славянской росписи и народной кукле, киносеансы. А кульминацией станет вечерняя мультимедийная инсталляция на фронтоне оборонительной башни Малахова кургана "Отстаивайте же Севастополь!".

В Феодосии в честь юбилея Крымской весны 16 марта начнется Всероссийский турнир по силовому экстриму "Кубок Поддубного". В состязании примут участие более 20 спортсменов в четырех дисциплинах: силовой экстрим, пауэрлифтинг, армлифтинг, армрестлинг. Соревнования завершатся 17 марта. В Симферополе 16 марта заложат аллею пятой годовщины на улице Крымской весны в микрорайоне "Жигулина Роща".

Присоединение

Ровно пять лет назад на полуострове прошел референдум, на котором жители выбрали воссоединение с Россией. Решение крымчан и севастопольцев стало причиной введения западными странами санкций как в отношении полуострова, так и всей России. Соседняя Украина начала последовательную блокаду полуострова и своих бывших граждан: прекратила подачу электроэнергии из Херсонской области, днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, разорвала железнодорожное, авиационное и автобусное сообщение, объявила закрытыми морские порты и ввела запрет на торговлю с регионом.

Полуостров с населением в 2,5 млн человек стал испытывать острый дефицит самых элементарных ресурсов, а связь с материковой Россией поддерживалась лишь через старую инфраструктуру аэропорта Симферополя и Керченскую паромную переправу.

"К сожалению, 25 лет аннексии Крыма Украиной прошли под знаком того, что к нам относились <…> не как к родному ребенку, а как к приемному. [На Украине] думали только о том, как забрать самое лучшее, как оформить землю себе возле моря. Но никто никогда не думал о развитии, никто не думал о счастье людей. Вернувшись на родину, мы все это получили", - сказал на торжественном митинге в чеcть пятилетия проведения референдума главы Крыма Сергей Аксенов.

Для восстановления нормальных условий жизни на полуострове и его интеграции в Россию в 2014 году была принята специальная федеральная целевая программа, финансирование которой сейчас составляет 877,8 млрд рублей. Эти средства главным образом выделялись на строительство в регионе объектов энергетики, водообеспечения, а также транспортной инфраструктуры, которая связала бы материковую часть страны с Крымом.

"Мы прошли тяжелый путь - но сколько надо было бы раз, еще повторили бы это. Никогда мы, наверное, до этого не могли мечтать, что мы в 2014 году вернемся на историческую родину и сможем исполнить мечту наших ветеранов и стариков - то есть, тех, кто изначально родился в Советском Союзе, кто жил при России", - отметил Аксенов.

Самый длинный в Европе мост

После воссоединения Крыма с Россией основным транспортным коридором, связывающим полуостров с материковой частью страны, стала Керченская паромная переправа, которая периодически закрывалась из-за непогоды. Для установления бесперебойного транспортного сообщения полуострова президент РФ Владимир Путин в 2014 году поручил построить через Керченский пролив мост с автомобильной трассой и железнодорожными путями.

Строительство 19-километрового транспортного перехода через Керченский пролив - самого длинного в Европе - стоимостью почти 228 млрд рублей началось зимой 2016 года, и уже в середине мая 2018 года автомобильная часть перехода была завершена - на полгода раньше запланированных сроков. Строительство железнодорожной части Крымского моста продолжается и будет завершено в декабре этого года.

Еще одним масштабным реализованным проектом транспортной инфраструктуры стало строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь, включающего современный терминал для обслуживания 6,5 млн пассажиров в год. Аэровокзал стоимостью 32 млрд рублей построили за 22 месяца, первый рейс он принял в середине апреля 2018 года.

В конце прошлого года было запущено движение автотранспорта по 190-й км первой очереди новой трассы "Таврида", которая призвана соединить Крымский мост с западной частью полуострова. Современную четырехполосную автодорогу, общей протяженностью свыше 250 км, планируют полностью построить к 2022 году.

От блэкаута к энергонезависимости

Энергосистема Крыма всегда была дефицитной - в начале 2014 года порядка 70-80% электроэнергии на полуостров поступало с Украины. В ноябре 2015 года украинские и крымско-татарские экстремисты взорвали энергетические ветки в Херсонской области и тем самым прекратили подачу электроэнергии на полуостров. В регионе, который всего на треть обеспечивал себя собственной электроэнергией, начались веерные отключения и был введен режим ЧС.

Для решения проблемы энергодефицита в 2015-2016 годах по дну Керченского пролива проложили четыре нитки энергомоста, которые обеспечили переток в Крым 800 МВт со стороны Краснодарского края. На территории полуострова были построены сотни километров энергосетей, тысячи опор для ЛЭП, новая подстанция "Кафа" и множество других объектов.

Для увеличения собственной генерации в Крыму построили и уже запустили в работу две новых современных газовых ТЭС под Симферополем и Севастополем общей мощностью 940 МВт и первую очередь ТЭЦ в Саках (90 МВт). Чтобы обеспечить газоснабжение этих станций и региона в целом в декабре 2016 года запущен магистральный газопровод Краснодарский край - Крым протяженностью почти 360 км и мощностью 2,2 млрд куб. м газа в год.

Крым нуждается не только в энергетической и транспортной инфраструктуре, но и социальной. За пять лет на полуострове построены 13 школ и 36 детских садов, 45 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В 2017 году введен в эксплуатацию многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, а в 2019 году планируется завершить строительство 12-этажного медицинского центра Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко стоимостью 9 млрд рублей.

ФЦП развития полуострова рассчитана до 2022 года, часть предусмотренных ею инфраструктурных проектов еще не завершены, однако уже сейчас построенные за последние пять лет объекты оказывают заметное влияние на жизнь региона. Благодаря запуску автомобильного движения по Крымскому мосту и нового аэровокзала в Симферополе, полуостров получил не только надежную и комфортную связь с материковой частью страны, но и рекордный за все постсоветские времена турпоток в 6,8 млн человек.

Строительство новой электрогенерации позволило региону обеспечить свои потребности, а также впервые начать поставлять избыток электроэнергии в соседний Краснодарский край. Очередь в детсады в Крыму за пять лет сократилась на 21 тыс. человек, жители региона получили доступ к качественным и современным медицинским услугам.

Южная столица России

Пять лет назад, когда Город-герой Севастополь, база Черноморского флота России, вошел в состав РФ, здесь пришлось решать целый ряд проблем: не хватало мест в школах и детских садах, вызывало вопросы качество медицинского обслуживание, в негодность пришли многие участки дорог и инженерных коммуникаций. За пять лет Севастополь получил из бюджета РФ десятки миллиардов рублей на восстановление и развитие.

Сейчас в Севастополе приступают к строительству новых больниц, вводятся новые детские сады. Реализуются масштабные планы по развитию транспортной инфраструктуры города: автомобильные подходы к городу от федеральной трассы "Таврида", новая магистраль "Гераклейская рокада" и мост через Севастопольскую бухту, который соединит две части города.

"С возвращением Севастополя вся Россия вернулась к истокам - истокам патриотизма, духовности и культуры, а город, опираясь на поддержку страны, получил мощный импульс своего развития. Пять лет показали, что мы способны сделать то, чего ждал Севастополь в части возрождения инфраструктуры, строительства новых соцобъектов и решения проблем. За прошедшие годы завершена интеграция региона в экономическое и правовое пространство России, создана необходимая законотворческая и нормативная база, установлены прочные экономические связи с регионами России, прежде всего, Южного федерального округа", - рассказал на торжественном собрании в честь пятилетия референдума губернатор города Дмитрий Овсянников.

Губернатор заявлял ранее ТАСС, что власти города настроены сделать Севастополь южной столицей России.

Мекка для туристов

За пять лет инвестиции в экономику Крыма выросли в 10 раз - до 260 млрд рублей в 2018 году, в Севастополе в 12 раз - до 40,5 млрд рублей. Немалая доля этих средств приходится на туристическую отрасль.

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, на начало 2014 году около трети санаторно-курортных и туристических учреждений не имели статуса юридического лица, средств для реконструкции. В настоящее время эта проблема решена, за пять лет открыто 28 новых оздоровительных и гостиничных организаций, проведена модернизация более 170 отелей. В отрасли реализуется 29 инвестиционных соглашений на общую сумму более 48 млрд рублей.

Россиян привлекает на полуостров не только пляжный отдых или поездки по красивым местам и историческим достопримечательностям, но также культурная и событийная программа: ежегодно в Крыму и Севастополе проводятся десятки фестивалей для разной аудитории - например, в рамках популярного у туристов фестиваля "Опера в Херсонесе" солисты ведущих театров России и других стран исполняют известные арии в древнем амфитеатре, который археологи обнаружили среди руин античного города.