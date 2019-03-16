В Румынии построили шоссе длиной в 1 метр

ТАСС, 16 марта. Румынский бизнесмен из региона Сучава Стефан Мандачи построил трассу длиной 1 метр в знак протеста против слабо развитой дорожной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил телеканал Euronews.

Церемония открытия шоссе прошла в городе Сучава в присутствии местного мэра.

Отмечается, что вся дорожная сеть Румынии составляет около 805 км. Строительство новых дорог в стране продвигается медленными темпами, поясняет телеканал.

Согласно данным Еврокомиссии, Румыния возглавляет черный список стран по количеству дорожно-транспортных происшествий в ЕС. В 2017 году на румынских дорогах погибли более 1900 человек, сообщает Euronews.