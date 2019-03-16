Крупные компании помогут с кормлением косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

ТАСС, 16 марта. Власти Приморского края привлекут крупные компании к кормлению морских млекопитающих, содержащихся в "китовой тюрьме". Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

В бухте Средней под Находкой в центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же насчитывалось 90 белух. Однако три белухи пропали, а позже стало известно об исчезновении одной косатки. Полиция ведет проверку.

"Губернатор (Приморского края Олег Кожемяко) подчеркнул, что будет создан Фонд поддержки кормления животных с привлечением крупных компаний", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экспертная группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, созданная при Министерстве природы Российской Федерации, отправится в бухту Среднюю, чтобы проверить здоровье содержащихся там белух и косаток. Кроме того, Кожемяко направил французскому ученому и океанографу Жан-Мишелю Кусто приглашение посетить Приморский край с целью оказания помощи в реабилитации морских млекопитающих, океанограф ответил согласием. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые определят точную дату приезда в Россию Кусто и его команды международных экспертов. Кусто выпустил также видеообращение на хостинге YouTube, в котором назвал ситуацию критичной и призвал к ее скорейшему решению.