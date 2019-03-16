Введенные из-за метели ограничения на трассах в Ханты-Мансийском автономном округе сняты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Временный запрет на проезд рейсового пассажирского транспорта и грузовиков на автотрассах Ханты-Мансийского автономного округа снят. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Запрет был введен на участках автодорог "Югра" и Нягань - Талинка в пятницу из-за метели. Легковые машины пропускались организованными группами по пять-шесть авто в сопровождении экипажей ГИБДД.

"Полностью сняли все ограничения на всех автомобильных дорогах округа", - сказала собеседница агентства.