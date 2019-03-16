Мариани поблагодарил власти Севастополя за заботу о французском военном кладбище

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, приехавший в Крым во главе делегации французских политиков, поблагодарил власти Севастополя за поддержание в отличном состоянии кладбища французских военных, погибших во времена Крымской войны 1853-1856 годов.

"Не могу не воспользоваться случаем, чтобы не поблагодарить власти Севастополя за то, что вы поддерживаете военное кладбище. Потому что из дипломатических соображений французское государство не может выделять сейчас средства на содержание монумента в должном состоянии", - сказал Мариани журналистам в субботу после посещения мемориала.

Это крупнейшее воинское захоронение французских солдат и офицеров за пределами Пятой республики, на его территории находятся около 70 тыс. могил, пояснил сопровождающий делегацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Из Киева уже который год идет лживая информация о том, что власти Севастополя вместо того, чтобы содержать кладбище в надлежащем состоянии, его забросили. Это активно пытались вбрасывать во французские печатные СМИ. Наша делегация, приехав сюда, опровергла эти измышления", - добавил он.

Слуцкий отметил, что "кладбище находится в идеальном состоянии, также как историческая память в России о том времени и о тех людях".

Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией.