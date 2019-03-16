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СМИ: в ФРГ в 2018 году зарегистрировали почти 2 тыс. преступлений против беженцев

В число этих правонарушений входят убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, а также причинение ущерба имуществу

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Власти Германии зарегистрировали в прошлом году почти 2 тыс. правонарушений, направленных против просителей убежища в ФРГ и приютов для них. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на ответ МВД на соответствующий запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Большинство преступлений (1775) были совершены в отношении беженцев за пределами места их проживания, 173 были направлены против центров размещения. Всего пострадали 315 человек. Среди правонарушений - убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, причинение ущерба имуществу.

Число преступлений, совершенных против беженцев в 2018 году, ниже, чем годом ранее. В 2017 году было зарегистрировано 1903 правонарушения против самих просителей убежища, 312 - против приютов.

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