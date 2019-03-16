Астрономический фестиваль в Петербурге собрал порядка 150 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Астрономический фестиваль для любителей науки и всех интересующихся наблюдениями за звездами проходит в субботу в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС рассказала заведующая обсерваторией городского планетария и один из организаторов мероприятия Мария Смирнова.

"Сегодня в [Центральной] библиотеке имени Лермонтова на Литейном проспекте проходит петербургский астрономический фестиваль, который проводит Астрономический клуб Санкт-Петербургского [отделения] Астрономо-геодезического общества", - рассказала ТАСС Смирнова. По данным организаторов, на фестиваль с бесплатным входом пришли порядка полутора сотен любителей астрономии.

Гости фестиваля могут услышать лекции о поиске внеземных цивилизаций, ориентировании по небу, изучению космических звуков и их применению в современной музыке. Также посетителям расскажут, как "охотиться" за полярными сияниями и метеорными потоками, чтобы стать свидетелями этих явлений.

"У нас также проходят мастер-классы по работе с телескопами, по съемкам астрофотографий. Рассказывается, что нужно для астрономических наблюдений, что - для съемки, как обработать снимки. К примеру, как правильно снять туманность, чтобы на ней максимально красиво и подробно все было видно", - добавила Смирнова.

Также гости фестиваля могут увидеть работы петербургских астрофотографов.