Полпред в ЦФО Щеголев дал задание финалистам "Лидеров России" с борта самолета

ТАСС, 16 марта. Полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев дал задание участникам финального этапа конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи с 13 по 17 марта, с борта самолета. Борт, на котором Щеголев летел в Сочи, из-за непогоды был направлен в Краснодар, сообщается в субботу на сайте полпреда.

В пятницу в Сочи прошел день наставника, в течение которого представители федеральных органов власти, губернаторы и главы ведущих российских компаний встречались с финалистами. В частности, наставники предлагали командам решить в течение часа управленческие задачи.

"Тестовое задание полпред дал конкурсантам дистанционно с борта рейсового самолета, который из-за нелетной погоды приземлился в Краснодаре. По прибытии в Сочи Игорь Щеголев присоединился к конкурсным мероприятиям и лично поработал с финалистами, выбравшими его в качестве наставника", - говорится в сообщении.

Участники рассказали полпреду, что они ждут от наставничества, и обсудили возможности, которые открываются перед участниками конкурса "Лидеры России". Щеголев отметил, что вне зависимости от результатов рассчитывает на всех полуфиналистов и финалистов, представляющих округ. "Важно, чтобы конкурс завершился не только чествованием победителей, но выстраиванием региональными властями взаимодействия с проявившими себя управленцами. Наш округ здесь выступит с инициативой: мы проведем ряд встреч с участием финалистов и полуфиналистов "Лидеров России" и губернаторов ЦФО, где обсудим реализацию национальных проектов", - добавил полпред, чьи слова приводятся на сайте.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из них эксперты отберут сотню победителей.