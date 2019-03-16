В Сочи назовут победителей второго конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Финал второго конкурса управленцев "Лидеры России" завершается в воскресенье в Сочи. В Парке науки и искусств "Сириус" будут названы 100 победителей, которых выберут из 300 финалистов.

По правилам конкурса, каждый из победителей получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. Если в 2018 году в проекте участвовали 60 наставников, то в этом их число увеличилось до 94. Среди наставников этого года значатся руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, наставники могут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями. В прошлом году таких было 37 человек.

Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 млн рублей, который могут потратить на обучением в любом российском вузе.

Путь к победе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. По итогам этих испытаний было отобрано 300 финалистов.

В первый день финала конкурсанты провели серию уроков в сочинских школах, а также высадили с местными учениками деревья, основав Аллею лидеров.

Второй день был посвящен мастер-классам и семинарам, а третий целиком был отдан под встречи финалистов с наставниками конкурса. Для проведения бесед с конкурсантами в Сочи приехало около 40 наставников.

Как заявил ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, за некоторых финалистов уже началась конкуренция среди наставников.

По данным организаторов, все наставники должны выбрать себе подопечных до конца месяца. Ожидается, что они проведут с финалистами конкурса серию встреч в течение года.

Правила отбора

Программа четвертого дня финала состояла из оценочных мероприятий, направленных на выявление управленческого потенциала конкурсантов.

"Финалистов оценивают по следующим критериям: лидерство, умение работать в команде, коммуникация, влияние. Кроме того, учитывается нацеленность на результат, стратегическое мышление, внедрение изменений, а также инновационность и социальная ответственность", - рассказала ТАСС ведущий эксперт конкурса Юлия Иванова.

По ее словам, задания для финалистов основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями-партнерами конкурса. "Каждое задание - это много информации, в которой надо разобраться, выделить ключевые аспекты, понять что требуется, найти решение и представить его", - добавила собеседник агентства.

Иванова отметила, что в рамках финала каждый участник решил семь-восемь различных кейсов, при этом конкурсанты трижды случайным образом распределялись группами по восемь-девять человек в 36 команд для решения поставленных задач. За их работой следили в общей сложности 78 экспертов, уточнила она.

Программа последнего дня

Как сообщили организаторы, заключительный день финала начнется со спортивного соревнование - командного забега с препятствиями. Состязание пройдет на территории горнолыжного курорта Роза Хутор.

В этой акции примут участие финалисты конкурса. Как пояснили организаторы, в случае, если финалисты набрали равные баллы, то будет оцениваться их участие в этом забеге. При этом будет учитываться не скорость преодоления трассы, а умение работать в команде.

После этого в "Сириусе" пройдет торжественная церемония закрытия конкурса и подведения его итогов. Во время этого мероприятия будут оглашены имена победителей. Кроме этого, будут объявлены авторы лучших социальных проектов, которые были созданы в рамках задания "Сердце лидера".

История конкурса

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года на площадке "Сириуса". Победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов.

Более 80 участников первого конкурса получили кадровые назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.