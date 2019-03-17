Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарной обстановкой в преддверии паводков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор усиливает сантиарно-эпидемиологическй надзор в связи с возможными чрезвычайными ситуациями, вызванными паводками. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

"В связи с возможным возникновением в 2019 году чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, в предпаводковый период Роспотребнадзором усилен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства участвуют в проверке готовности к паводкам систем водоснабжения и водоочистки, а также таких важных объектов, как нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и пестицидов, мусорные полигоны и несанкционированные свалки.

Специалисты Роспотребнадзора также проверяют готовность пунктов размещения для жителей в случае подтопления населенных пунктов, наличие медикаментов для борьбы с инфекционными и паразитарными заболеваниями.