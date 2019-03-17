ДУМ Крыма: иностранные журналисты впечатлены проектом Соборной мечети в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Иностранные журналисты, прибывшие в Крым для освещения праздничных мероприятий, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с Россией, впечатлены масштабностью строительства Соборной мечети в Симферополе. Они посетили объект в воскресенье, сообщила ТАСС пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Зера Эмирсуин.

"Журналисты прибыли из Сирии, Кубы, Ливана, Болгарии и Германии, сегодня они осмотрели строящуюся соборную мечеть в Симферополе. Они были под большим впечатлением от увиденного, просто в восторге от грандиозности и масштабности стройки", - отметила она.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года, завершить его планируется в конце 2019 года.

По данным ДУМК, за последние пять лет в Крыму было построено, восстановлено и реставрировано около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.