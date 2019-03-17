{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тройную пробу воздуха возьмут в связи с пожаром в Черногорске

В Роспотребнадзоре опровергли информацию об отравлении местных жителей

ТАСС, 17 марта. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Хакасия возьмут тройную пробу воздуха в Черногорске в связи с пожаром площадью 1,5 тыс. кв. м. на территории завода "Искож", сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации ведомства Ирина Емельянова.

В воскресенье на территории завода "Искож" в Черногорске загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки. Пожар распространился на территории 1,5 тыс. кв. м. Ему был присвоен третий ранг сложности. В 19:55 (15:55 мск) пожар был локализован, ранг понижен до № 2.

"Они [специалисты Роспотребнадзора] должны взять тройную пробу: первая вечером, вторая в 01:00, а третья в 07:00. В районе в 10:00 они будут давать информацию о состоянию воздуха в Черногорске", - сообщила Емельянова.

Она опровергла распространившиеся в социальных сетях заявления об отравлениях местных жителей. "Мы обращались к Костюшу (министр здравоохранения Хакасии). На данный момент минздрав нашей республики фактов таких не подтверждает. Никто ни в Абакане, ни в Черногорске не обращался по поводу отравления", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС и.о. мэра Черногорска Ольга Леонтьева, пожар произошел в здании, принадлежащем предприятию ООО "Экопромпуть".

Завод "Искож" находится в промышленном районе на въезде в Черногорск. Он занимается производством регенерата и резинотехнических изделий.

Теги
РоссияХакасия
Кириенко сообщил, что задания для участников конкурса "Лидеры России" усложнят
При этом он не рассказал, какие конкретно произойдут изменения
Читать полностью