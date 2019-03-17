В Киевской области сторонники "новой церкви" Украины напали на храм канонической УПЦ

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Радикально настроенные люди в воскресенье напали на Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Погребы Киевской области. Об этом сообщил священник УПЦ Игорь Шумак.

"В селе Погребы Киевской области пытаются отбить у православных храм. Наши прихожане тоже выехали туда, просим молитв", - говорится в сообщении представителя церкви, опубликованном на странице в Facebook.

Как сообщил изданию "Страна.ua" отец Алексий, который находится на месте событий, после литургии в помещение зашли неизвестные люди и заявили, что храм переходит под управление так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Спустя некоторое время прибыли правоохранители и вывели всех из здания.

"Храм закрыть нам не дали, полиция взяла его под охрану до момента решения этого конфликта, но непонятно, как долго это будет решаться. Наши прихожане стоят за церковной оградой и молятся, представители ПЦУ стоят чуть дальше и поют песни. В общей сложности их прибыло порядка 700 человек, они в камуфляже, в какой-то специальной одежде, виднеются представители и "Правого сектора" (запрещен в РФ - прим. ТАСС)", - рассказал священнослужитель.

В УПЦ уже не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании ПЦУ под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.