Похолодание с сильным снегом пришли в Бурятию и Иркутскую область

ТАСС, 18 марта. Резкое похолодание и снегопады пришли в Бурятию в понедельник на смену теплым выходным. С плюс 13 градусов температура воздуха опустилась до минус трех, местами - до минус 15 градусов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"18 марта по республике значительное ухудшение погоды, снег. По южному Прибайкалью сильные снегопады, снежные заносы и метели. Усиление ветра до 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха на десять и более градусов", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Иркутской области, где в выходные было до 12 градусов тепла, в понедельник похолодало до минус трех и пошел сильный снег. "215 единиц специализированной техники, а также 174 дорожных рабочих задействованы за сутки на уборке дорог <...> Выполняется очистка проезжей части, мостов и обочин от снега, обработка дорог противогололедными материалами. За сутки использовано 600 тонн инертных материалов. Работы проводятся на 118 автодорогах", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В связи с ухудшением погоды в байкальских регионах на режим повышенной готовности переведены работники дорожных служб, обслуживающих федеральные трассы.

"Мобилизовано 94 единицы спецтехники для обеспечения проезда по трассам трех регионов. На федеральных трассах Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, А-333 Култук - Монды - граница с Монголией - мобилизовано 94 единицы спецтехники", - сообщается на сайте Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".