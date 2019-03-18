В Приморье гималайского медвежонка-сироту выпустили на волю после реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники "Центра Тигр" в Приморье выпустили на волю изъятого в 2018 году у незаконно содержавших его граждан гималайского медведя. Об этом ТАСС сообщил директор Межрегиональной общественной организации "Центр Тигр" Виктор Кузьменко.

Детеныш гималайского медведя был изъят осенью 2018 года у жителей Приморья, которые незаконно содержали приблудившегося к ним зверя. Хищника передали в центр реабилитации, где специалисты проводили с ним работу по адаптации к жизни в дикой среде.

"Вчера мы выпустили медвежонка. В центре реабилитации он сохранил все нормальные поведенческие реакции, в том числе страх человека, так что было решено, что он готов к возвращению в природу. Поскольку медведь - существо всеядное, сейчас он уже вполне сможет самостоятельно найти себе пищу, даже если ему не повезет на охоте", - рассказал Кузьменко.

Он отметил, что возраст медведя сейчас составляет чуть больше года. Когда его изъяли, ему было семь месяцев.