Около 400 малообеспеченных семей Ставрополья получили помощь по соцконтрактам

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Поддержку более чем на 20 млн рублей получили семьи в Ставропольском крае за пять лет реализации в регионе механизма социального контракта, сообщила в понедельник ТАСС первый заместитель министра труда и социальной защиты населения края Елена Чижик.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию привел социальный контракт в качестве примера поддержки населения в трудной жизненной ситуации. В рамках такого контракта люди, находящиеся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями.

"Такой вид государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам как социальный контракт появился в крае с 2014 года. За пять лет поддержку из краевого бюджета получили 395 семей на общую сумму более 20 млн рублей", - рассказала Чижик.

По ее словам, в 2018 году с 92 семьями заключены социальные контракты на более чем 4,6 млн рублей. "Средний размер выплаты составляет около 50 тыс. рублей <…> Программа продолжается и в текущем году", - сказала она.

Заключая социальный контракт и получая помощь, гражданин обязуется выполнить согласованную программу социальной адаптации. Это может быть поиск работы, профессиональная переподготовка, индивидуальное предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства, другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Основная цель - повышение реальных доходов семей, находящихся за чертой бедности, и выход их из разряда нуждающихся в государственной помощи. "Наиболее востребованным направлением помощи остается развитие личного подсобного хозяйства, им уже воспользовалось 299 семей", - рассказала Чижик.

Заинтересованность у нуждающихся в помощи жителей региона также вызывает обучение индивидуальной предпринимательской деятельности - по пошиву одежды, ремонту автомобилей, компьютерной техники, домофонов, предоставлению косметических и парикмахерских услуг. Можно получить помощь на оплату услуги присмотра за детьми в связи с выходом родителя на работу, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Заместитель министра отметила, что по итогам 2018 года среднедушевой доход семей, претендующих на получение данного вида помощи, до заключения социального контракта в среднем составлял 4957 рублей, после окончания действия социального контракта - 9181 рубль. "Благодаря реализации социальных контрактов улучшается материальное положение малоимущих семей, больше половины из которых не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих", - отмечает Чижик.