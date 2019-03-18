Более 600 человек в КЧР получили бесплатно оборудование для приема цифрового телевидения

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Более 600 малообеспеченных жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) получили бесплатные приставки для приема сигнала цифрового телевидения. На цифровое вещание республика перейдет в середине апреля, сообщил в понедельник ТАСС замминистра промышленности и торговли КЧР Руслан Коваленко.

"Сформирован список из социально незащищенных слоев населения, реально нуждающихся в оказании адресной помощи и приобретении пользовательского оборудования. <…> 626 малообеспеченным жителям приставки уже приобретены и переданы", - пояснил Коваленко.

Список нуждающихся граждан совместно формировали муниципалитеты и специалисты республиканского министерства труда и социального развития. В общей сложности в список попали более 1,3 тыс. человек, работа по оказанию адресной помощи будет продолжаться. Кроме того, в республике работают более 400 волонтеров, которые помогают устанавливать и настраивать приставки для приема цифрового вещания.

Как сообщалось, отключение аналогового телевещания в России в 2019 году пройдет в три этапа и завершится 3 июня. Карачаево-Черкесия вошла в число 20 субъектов РФ, где это произойдет 15 апреля. Первой на цифровое вещание перешла Тверская область, аналоговый сигнал был отключен 3 декабря.

По данным Министерства промышленности и торговли КЧР, охват цифровыми технологиями вещания в республике составляет 99,84%. Вне зоны цифрового вещания оказались шесть населенных пунктов, в которых проживают более 800 человек. Власти республики подписали соглашение с ПАО "МТС", по которому компания обеспечит в этих селах бесплатный доступ к основным телеканалам через спутниковое телевидение.