Школьники из 30 стран примут участие в Международной Менделеевской олимпиаде в Петербурге

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Команды школьников из 30 стран намерены участвовать в Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая пройдет в Санкт-Петербурге и Петергофе 21-27 марта, сообщила пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.

"С 21 по 27 апреля в Санкт-Петербурге и Петергофе пройдет 53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. Олимпиада установит в 2019 году сразу несколько рекордов. В соревновании примет участие рекордное количество национальных команд: свое участие уже подтвердили юные химики из 30 стран. Впервые на турнир приедет команда из Китая", - говорится в сообщении.

В конкурсе также намерены участвовать школьники из Австрии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Украины и других стран.

Организаторами олимпиады выступают химический факультет МГУ и Институт химии СПбГУ. "В честь Международного года Периодической таблицы химических элементов из уважения к важности открытия, сделанного Д. И. Менделеевым, мы впервые решили провести Менделеевскую олимпиаду в Санкт-Петербурге. До этого все российские Менделеевские олимпиады проходили в Москве", - цитирует пресс-служба председателя оргкомитета олимпиады, президента факультета, академика РАН Валерия Лунина.

Этапы олимпиады

Олимпиада пройдет в три тура. Первый теоретический тур состоит из восьми обязательных задач, каждая из которых оценивается максимум в 10 баллов; во второй теоретический тур входит пять задач из 15 по выбору участников, максимальная оценка за задание - 15 баллов. После пройдет экспериментальный тур, который оценивается в 75 баллов. Всего участник может набрать не более 230 баллов.

"Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором туре предлагаются задачи более высокого уровня, которые разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом (по три задачи в каждом разделе). Участники олимпиады должны выполнить пять задач, по одной из каждого раздела", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экспериментальный тур длится пять часов и подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии в 1997 году. С 2004 года в ней, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды из Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года к олимпиаде присоединились также Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году также участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии.