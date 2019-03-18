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Кондратьев: открытие Крымского моста позволило создать "большой курорт" на юге России

Губернатор Краснодарского края также добавил, что открытие моста стало стимулом к развитию транспортной инфраструктуры в регионе и системы придорожного сервиса

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что благодаря открытию Крымского моста удалось объединить курортные зоны на юге России и превратить их в единую зону для отдыха туристов.

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"Открытие Крымского моста объединило наши регионы в большой курорт Юга России. Вместе мы принимаем более 22 млн человек в год. Уверен, эта цифра будет только расти", - привела пресс-служба администрации слова Кондратьева.

Губернатор Краснодарского края отметил, что открытие Крымского моста стало стимулом к развитию транспортной инфраструктуры в регионе и системы придорожного сервиса. "Транзит через край увеличился, в связи с этим сейчас в регионе возводятся многофункциональные зоны. Здесь туристы смогут получить комплекс необходимых услуг - от заправки автомобиля до размещения на ночлег", - сказал он.

В своем заявлении, приуроченном к празднованию годовщины Крымской весны Кондратьев отметил, что Краснодарский край и Крым всегда связывали дружеские отношения.

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"К слову, наши казаки Кубанского казачьего войска пять лет назад одними из первых приняли самое активное участие в возвращении Крыма на Родину", - сказал он. Крым и Краснодарский край продолжают активное сотрудничество по развитию туристической отрасли, сельского хозяйства и промышленности.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему идет в графике, они будут запущены синхронно в декабре 2019 года. Автодорожную часть моста открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту началось движение транспорта. С момента открытия по мосту проехало около 4,5 млн автомобилей.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайКрым
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