Кондратьев: открытие Крымского моста позволило создать "большой курорт" на юге России

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что благодаря открытию Крымского моста удалось объединить курортные зоны на юге России и превратить их в единую зону для отдыха туристов.

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"Открытие Крымского моста объединило наши регионы в большой курорт Юга России. Вместе мы принимаем более 22 млн человек в год. Уверен, эта цифра будет только расти", - привела пресс-служба администрации слова Кондратьева.

Губернатор Краснодарского края отметил, что открытие Крымского моста стало стимулом к развитию транспортной инфраструктуры в регионе и системы придорожного сервиса. "Транзит через край увеличился, в связи с этим сейчас в регионе возводятся многофункциональные зоны. Здесь туристы смогут получить комплекс необходимых услуг - от заправки автомобиля до размещения на ночлег", - сказал он.

В своем заявлении, приуроченном к празднованию годовщины Крымской весны Кондратьев отметил, что Краснодарский край и Крым всегда связывали дружеские отношения.