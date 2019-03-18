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Полиция задержала человека, оскорбившего главного раввина Эстонии

Его взяли под стражу на 48 часов

ТАЛЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Эстонии задержала мужчину, который в субботу оскорбил главного раввина Эстонии Шмуэля Кота. Об этом руководитель отдела профилактики преступности Пыхьской префектуры Елена Мирошниченко сообщила в понедельник агентству BNS.

По словам представителя ведомства, задержание прошло в воскресенье в одном из торговых центров столицы. Задержанному 27 лет, он уже признался в содеянном. Полиция взяла его под стражу на 48 часов.

Инцидент произошел 16 марта, когда патруль муниципальной полиции оштрафовал молодого человека за безбилетный проезд в трамвае, сообщила агентству BNS пресс-служба муниципальной полиции. В момент оформления протокола мужчина заметил проходившего мимо трамвайной остановки Шмуэля Кота с детьми и начал оскорблять его.

Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил антисемитскую акцию.

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ЭстонияРатас, Юри
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