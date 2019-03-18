В Севастополе прошло гашение выпущенных к юбилею Крымской весны открыток

Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Сегодня состоялась торжественная церемония гашения почтовой открытки, которую выпустили к пятой годовщине возвращения Севастополя в Россию", - говорится в сообщении. Уточняется, что к годовщине изготовлен специальный штемпель с указанием памятной даты. Гашение проводилось на открытке, выпущенной к юбилею тиражом 5,5 тыс. экземпляров.

"Юбилейная открытка с изображением парусника "Херсонес" на фоне Константиновской батареи с подписью "Вернулись в Родную гавань". Это очень символичная картина, поскольку и парусник - символ бесстрашия и преодоления препятствий, и Константиновская батарея - символ обороны Севастополя возродились только после воссоединения города-героя с Россией. Сегодня каждый житель Севастополя может порадовать своих родных и знакомых, отправив почтовое сообщение со штемпелем в честь пятилетия возвращения в Россию", - приводятся в сообщении слова и.о. замгубернатора Андрея Шишкина.

По данным пресс-службы, провести гашение открытки возможно на Главпочтамте. "Художественные карточки, погашенные сегодня, приобретают особое филателистическое значение, и пополнят коллекции филателистов и филокартистов по всему миру. Сегодня каждый из присутствующих может начать либо продолжить собирать свою коллекцию", - цитирует пресс-служба слова начальника Севастопольского почтамта Людмилы Глущенко.

В течение нескольких дней в Крыму и Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.