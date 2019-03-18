Саперы Балтийского флота обезвредили мощный артснаряд под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группы разминирования одного из соединений армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 100-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на территории ветропарка компании "Янтарьэнерго" под Калининградом, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Мощный боеприпас, пролежавший в земле без малого 75 лет и до сих пор представлявший опасность, обнаружили при проведении работ на площадке Ушаковской ветряной электростанции в Гурьевском районе", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место флотские саперы обследовали местность, после чего вывезли крупнокалиберный снаряд на полигон, где он будет уничтожен методом подрыва, уточнила пресс-служба.

По информации военных, только за последние десять лет группы разминирования соединений и частей Балтийского флота обезвредили на территории Калининградской области около 140 тыс. различных боеприпасов времен Второй мировой войны. В 2018 году на счету флотских саперов 7,5 тыс. уничтоженных взрывоопасных предметов военной поры, с начала этого года - более 300 снарядов, мин и других взрывоопасных предметов.