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Мэрия Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд для признания банкротом барда Новикова

Сумма исковых требовании составляет более 1,3 млн рублей
Александр Новиков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Новиков
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд Свердловской области для признания банкротом шансонье Александра Новикова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, сумма исковых требовании составляет более 1,3 млн рублей. В качестве иного лица привлечена саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие."

Пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов пояснил ТАСС, что Новиков имеет задолженность за аренду земельного участка по адресу Малышева, 38 в Екатеринбурге.

Ранее в 2018 году администрация уже пыталась признать Новикова банкротом, однако безуспешно.

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