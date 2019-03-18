В парке Железноводска высадили крымские розы

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 18 марта. /ТАСС/. Новый розарий из тысячи кустов доставленных из Крыма роз высадили в парке имени Станислава Говорухина в Железноводске к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

"У нас в городе теперь есть своя "Крымская весна" - красивый розарий из тысячи кустов крымских роз, привезенных с полуострова. Все символично, розарий назван "Крымской аллеей", еще одним символом победы, гордости и патриотизма в нашем городе стало больше", - рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

Как рассказала директор МУП "Курортный парк" Наталья Россовская, розовые кусты цветоводы выбрали символично по количеству лет, прошедших после референдума. "Каждый сорт имеет свое название, очень красивое, например, белая роза "Дольче вита", а красная - "Мадам Дельбар". Есть темно-красная "Темная магия" и желтая "Папилона", всего отобрали пять сортов. В этом году наши розы уже будут цвести, будем ждать в середине июня", - рассказала она.

Привезенную из Крыма тысячу кустов, в течение этой недели планируется высадить, разбить на несколько клумб. Розы цветут до глубокой осени, до снега, они наполнят парк чайно-гибридным ароматом. Каждый куст в период цветения будет достигать 1 м в высоту, цветки распускаются до 10 см в диаметре. Новый розарий украсят памятные таблички.

Городской парк Железноводска в 2018 году получил имя советского и российского актера, кинорежиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина, который дважды выбирался депутатом Госдумы от Кавказских Минеральных Вод и много сделал для развития Железноводска. В парке была проведена серьезная реконструкция, в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на нее было выделено более 25 млн рублей.