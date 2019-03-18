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Власти Петербурга и СК помогли с жильем лишившемуся квартиры бывшему спецназовцу-инвалиду

Бывшему бойцу спецподразделения "Тайфун" предоставили жилье в комплексном центре реабилитации граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи и власти Петербурга помогли с жильем инвалиду - бывшему сотруднику спецназа "Тайфун", который ранее лишился квартиры. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"При взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга решен вопрос о предоставлении Николаю Евтуху квартиры в комплексном центре реабилитации граждан. Состоялось заселение бывшего сотрудника спецназа в квартиру", - сказано в сообщении.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший спецназовец-инвалид Евтух лишился жилья в результате обмана. Сам майор узнал об этом, оформляя страховку в связи с инвалидностью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу провести проверку по факту лишения жилья спецназовца-инвалида.

На данный момент следователи продолжают проверку по факту приватизации ранее принадлежавшей Николаю Евтуху двухкомнатной квартиры. Сотрудники ГСУ также оказывают бывшему спецназовцу правовую помощь в суде.

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