В США от фигурантов скандала из-за нечестного поступления в вузы потребовали $500 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Жительница Окленда (штат Калифорния) обратилась в суд с требованием взыскать $500 млрд с фигурантов недавнего скандала, обвиненных властями в даче взяток с целью устройства их детей в престижные вузы страны. Об этом сообщила газета LA Times .

По данным издания, Дженнифер Кей Той, ранее работавшая школьной учительницей, требует столь внушительную сумму, поскольку считает, что из-за действий указанных лиц ее ребенок лишился возможности поступить в престижное учебное заведение. В исковом заявлении, поданном в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния), подчеркивается, что сын женщины Джошуа ранее подавал документы в целый ряд вузов, но везде получил отказ.

"Джошуа и я считаем, что у него были хорошие шансы, как и у всех других абитуриентов, но его не взяли по неким неназванным причинам, - указала Той в иске. - Я разгневана и оскорблена тем, что моему сыну, моему единственному ребенку, не позволили поступить в колледж не потому, что он не справился и не смог достаточно прилежно учиться, а потому, что богатые люди посчитали нормальным лгать, жульничать, красть и с помощью взяток устраивать своих детей в хорошие вузы". Куда именно пытался поступить сын женщины, в иске не уточняется.

Ранее в этом месяце правоохранительные органы объявили об аресте примерно 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. В число задержанных попали известные в США актрисы Фелисити Хаффман (сериал "Отчаянные домохозяйки", Desperate Housewives, 2004-2012) и Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 9021, 2008-2013).

По данным прокуратуры штата Массачусетс, базирующаяся в Калифорнии консалтинговая компания Edge College & Career Network за 2011-2019 годы получила от родителей $25 млн за помощь при поступлении их детей в престижные вузы. Схема также предусматривала привлечение опытных педагогов к сдаче вступительных экзаменов вместо поступающих молодых людей или к исправлению допущенных ими экзаменационных ошибок.