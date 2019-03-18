Московский омбудсмен посетит заключенных "Матросской тишины", объявивших голодовку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует в ближайшее время посетить четырех заключенных СИЗО "Матросская тишина", которые объявили голодовку. Об этом омбудсмен в понедельник сообщила ТАСС.

"Уполномоченный не может вмешиваться в следственные дела, но мы обязательно поедем посещать их, сейчас договариваются мои сотрудники, в какой день будет удобно, скорее всего, в среду. Мне сказали, что это [голодовка - прим. ТАСС] связано с какими-то следственными действиями. Мы поедем, во всем разберемся", - сказала Потяева.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин сообщил ТАСС, что четверо заключенных столичного СИЗО "Матросская Тишина" объявили голодовку из-за несогласия с действиями следствия и по ряду других причин. По его словам, один человек считает, что незаслуженно подвергся уголовному преследованию, полагая, что с помощью своей акции протеста сможет добиться справедливости. Другой заявил, что следователь пригрозил ему отправкой в колонию, где заключенный столкнется с унижениями и давлением. Некоторые люди голодают уже 150 дней, некоторые - 35.

Глава ОНК отметил, что наблюдатели посетили голодающих и попытались отговорить их от участия в акции, однако пока безрезультатно.