Регионы Юга России отметили "Крымскую весну"

В Ялте в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией более 2 тыс. человек разных возрастов в одежде цветов российского флага совершили забег на 2019 метров. Перед забегом разминку с участниками флешмоба провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Самыми юными участниками флешмоба стали дети от 10 лет, а самый старший - 1941 года рождения. После награждения всех гостей акции администрация Ялты угостила 100-килограммовым праздничным тортом.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Регионы Юга и Северного Кавказа широко отмечают пятилетие "Крымской весны" - высаживают крымские розы и сосны, устраивают праздничные гулянья, флешмобы, шествия с флагами, спортивные состязания и мастер-классы по народным танцам. Участников праздника угощают блюдами национальной кухни, и даже испекли для них торт весом в 100 килограммов.

Центром празднований в Крыму стала площадь имени В. И. Ленина в Симферополе. В понедельник вечером здесь начался большой праздничный концерт с участием звезд эстрады. Горожане начали собираться на площади за несколько часов до его начала. Меры безопасности повышены, и на площадь впускают только через рамки металлодетектора. К началу концерта на площади собрались уже несколько тысяч человек. Многие пришли семьями и с российскими, крымскими и крымско-татарскими флагами, передают корреспонденты ТАСС.

В Севастополе в понедельник проходит выставка военной техники: представлены в том числе береговой ракетный комплекс "Бал", cамоходная реактивная система залпового огня "Град" и другие. Здесь же представлено снаряжение военных водолазов: телеуправляемые роботы для работы под водой, снаряжение для эвакуации тех, кому требуется медицинская помощь, акваланги и костюмы для работы на глубине до 60 м. При этом гости выставки могут потрогать экспонаты руками, военные позволяют детям залезать на броню машин или посидеть в кабине.

Для севастопольцев выступают не только коллектив Черноморского флота, но и гости из других регионов, например, вокально-инструментальная группа Балтийского флота "Черные береты". "Не верится, что прошло пять лет с тех пор, как мы выступали на этой площади для севастопольцев и гостей из других регионов. Мы с готовностью откликнулись на предложение приехать и поздравить вас с первым юбилеем", - сказал ТАСС солист коллектива.

Кроме того, на площади Нахимова развернули 70-метровый флаг РФ, который внесен в Книгу рекордов России. В акции участвовали около 200 человек: школьники, студенты, кадеты, юнармейцы, представители молодежных общественных организаций и объединений города Севастополя, а также представители Черноморского флота. В правительстве отметили, что флаг - "символ единения горожан, отдавших пять лет назад свои голоса за воссоединение с Родиной".

Хоровод дружбы и велосипедные гонки

Несколько тысяч человек пришли в воскресенье на фестиваль "Крымская весна" в городской парк "Аркадия" в Астрахани. Гости праздника смогли поучаствовать в молодецких забавах от казачьей молодежи, в мастер-классах по национальным танцам, попробовать свои силы в боях подушками и посмотреть концерт с участием лучших коллективов региона. На одной из площадок активисты культурных объединений организовали "хоровод дружбы", в котором приняли участие как обычные горожане, так и профессиональные артисты в национальных костюмах.