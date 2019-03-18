Регионы Юга России отметили "Крымскую весну"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Регионы Юга и Северного Кавказа широко отмечают пятилетие "Крымской весны" - высаживают крымские розы и сосны, устраивают праздничные гулянья, флешмобы, шествия с флагами, спортивные состязания и мастер-классы по народным танцам. Участников праздника угощают блюдами национальной кухни, и даже испекли для них торт весом в 100 килограммов.
Флаг-рекордсмен и поздравление от моряков
В Ялте в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией более 2 тыс. человек разных возрастов в одежде цветов российского флага совершили забег на 2019 метров. Перед забегом разминку с участниками флешмоба провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Самыми юными участниками флешмоба стали дети от 10 лет, а самый старший - 1941 года рождения. После награждения всех гостей акции администрация Ялты угостила 100-килограммовым праздничным тортом.
Центром празднований в Крыму стала площадь имени В. И. Ленина в Симферополе. В понедельник вечером здесь начался большой праздничный концерт с участием звезд эстрады. Горожане начали собираться на площади за несколько часов до его начала. Меры безопасности повышены, и на площадь впускают только через рамки металлодетектора. К началу концерта на площади собрались уже несколько тысяч человек. Многие пришли семьями и с российскими, крымскими и крымско-татарскими флагами, передают корреспонденты ТАСС.
В Севастополе в понедельник проходит выставка военной техники: представлены в том числе береговой ракетный комплекс "Бал", cамоходная реактивная система залпового огня "Град" и другие. Здесь же представлено снаряжение военных водолазов: телеуправляемые роботы для работы под водой, снаряжение для эвакуации тех, кому требуется медицинская помощь, акваланги и костюмы для работы на глубине до 60 м. При этом гости выставки могут потрогать экспонаты руками, военные позволяют детям залезать на броню машин или посидеть в кабине.
Для севастопольцев выступают не только коллектив Черноморского флота, но и гости из других регионов, например, вокально-инструментальная группа Балтийского флота "Черные береты". "Не верится, что прошло пять лет с тех пор, как мы выступали на этой площади для севастопольцев и гостей из других регионов. Мы с готовностью откликнулись на предложение приехать и поздравить вас с первым юбилеем", - сказал ТАСС солист коллектива.
Кроме того, на площади Нахимова развернули 70-метровый флаг РФ, который внесен в Книгу рекордов России. В акции участвовали около 200 человек: школьники, студенты, кадеты, юнармейцы, представители молодежных общественных организаций и объединений города Севастополя, а также представители Черноморского флота. В правительстве отметили, что флаг - "символ единения горожан, отдавших пять лет назад свои голоса за воссоединение с Родиной".
Хоровод дружбы и велосипедные гонки
Несколько тысяч человек пришли в воскресенье на фестиваль "Крымская весна" в городской парк "Аркадия" в Астрахани. Гости праздника смогли поучаствовать в молодецких забавах от казачьей молодежи, в мастер-классах по национальным танцам, попробовать свои силы в боях подушками и посмотреть концерт с участием лучших коллективов региона. На одной из площадок активисты культурных объединений организовали "хоровод дружбы", в котором приняли участие как обычные горожане, так и профессиональные артисты в национальных костюмах.
"Воссоединение с Крымом дает нам огромные возможности и для оздоровления детей, и для туризма. Но самое главное, что это дает всем субъектам РФ, всем нашим людям, - осознание того, насколько велика наша Россия <...> Большая гордость и радость, что крымчане добровольно решили вернуться домой, в Россию. У нас в Астрахани получился <...> праздник без митингов и заранее подготовленных речей, люди отдыхают, танцуют и все - под лозунгом воссоединения с Крымом", - сказал ТАСС и.о. руководителя администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров.
В Адыгее "Крымской весне" посвятили велосипедную гонку, участниками которой стали более 200 юных спортсменов из шести регионов России: Кубани, Адыгеи, Крыма, Новосибирской, Самарской и Саратовской областей. Как сообщил ТАСС президент Федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк, воспитанники российских велошкол преодолели разные дистанции от 10 до 20 км, в зависимости от своего возраста. Организаторами гонки выступили спорткомитет по физической культуре и спорту Майкопа и Адыгейская республиканская школа олимпийского резерва по велоспорту.
На площади Дружбы Майкопа в рамках фестиваля "Крымская весна" также прошла зарядка с чемпионами - мастерами спорта России по спортивной гимнастике Рузанной Набоковой и Светланой Хачмаховой. Вечером жители Майкопа и гости республиканской столицы соберутся в главном парке культуры и отдыха, где пройдет праздничный концерт.
В Краснодарском крае организованы многочисленные выставки, посвященные "Крымской весне". В Новороссийском историческом музее-заповеднике в понедельник открылась фотовыставка "Новороссийск в поддержку Крыма. Весна возродившихся надежд", она будет проходить до 31 марта. А в краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко открылась персональная выставка крымской художницы Анастасии Калюжной "Солнечный аккорд" .
Крымские розы и сосны
В Железноводске (Ставропольский край) в парке имени Станислава Говорухина высадили новый розарий из тысячи кустов доставленных из Крыма роз к пятилетию возвращения полуострова в состав России. Глава города Евгений Моисеев рассказал ТАСС, что розарий назван "Крымской аллеей". Директор МУП "Курортный парк" Наталья Россовская уточнила, что среди сортов розовых кустов в новом розарии представлены белая роза "Дольче вита", красная - "Мадам Дельбар", темно-красная "Темная магия", желтая "Папилона" и другие.
А в Волгограде в понедельник экологи, волонтеры и представители казачьих обществ высадили на территории парка на Набережной Волги у музея "Моя история - Россия" около 100 саженцев крымской сосны. Акция прошла в рамках фестиваля "Крымская весна" - таким образом, в парке появился свой "кусочек" Крыма, отметили в областном комитете культуры.
Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.