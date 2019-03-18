Минкомсвязи удовлетворено процессом перехода на цифровое ТВ в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Процесс перехода на цифровое телевидение в Новгородкой области организован на достойном уровне, власти учитывают интересы социально незащищенных групп и жителей отдаленных территорий. Такую оценку региону дал в понедельник замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. Жители бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. В Новгородской области отключение аналогового вещания запланировано на 15 апреля 2019 года.

"Мы видим, что достаточно быстро и хорошо идет работа по решению вопросов тех людей немногочисленных, которые проживают вне зоны эфирного покрытия <…> Несмотря на то, что область не самая богатая, но, тем не менее, вопросы социальной поддержки социально уязвимых людей здесь также решаются", - сказал Волин на совещании по переходу на цифровое телевидение в правительстве Новгородской области.

Замминистра также отметил, что область подготовила порядка 450 волонтеров, которые будут помогать жителям в переходе на новый тип вещания. В то же время он поручил местным властям качественно организовать работу горячей линии, куда люди могут обратиться с вопросами по организации перехода на новый формат. "Наша общая главная задача сделать так - программа максимум, чтобы 15 апреля жители области не заметили, что произошло отключение аналогового вещания - это идеально сработанная ситуация, когда люди отключения аналога просто не заметили", - сказал Волин.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. 20 каналов доступны не менее чем 98,4% населения России. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч- ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".