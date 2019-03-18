Аль Бано требует от Киева исключить его имя из черного списка и возместить моральный ущерб

РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Итальянский певец Аль Бано, внесенный ранее минкультом Украины в черный список лиц, представляющих опасность национальной безопасности, намерен через европейские судебные инстанции требовать возмещения морального ущерба от украинской стороны. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, его адвокаты готовы обратиться в Европейский суд по правам человека и требуют немедленно исключить имя Аль Бано из списка.

Певец также просит вмешаться итальянскую дипломатию. В случае получения компенсации, сумма которой пока не указывается, как обьявили представители певца, все эти средства будут направлены в одну из благотворительных организаций Украины.

"Мы намерены принять самые решительные меры. Мы дойдем до Страсбурга [ЕСПЧ], потому что это опасный прецедент. Аль Бано - человек мира, друг всем, и должен иметь право ездить на Украину", - приводит агентство слова адвоката Кристиано Магалетти. По словам юриста, этот случай не должен восприниматься с иронией и легкостью. "Реагировать надо со справедливым возмущением чудовищной несправедливостью", - добавил адвокат.

Ранее стало известно о включении Аль Бано в черный список министерства культуры Украины на основании обращения Службы безопасности. В него уже входят почти 150 деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. В основном это россияне - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и др. Список постоянно пополняется. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".

Группа украинских депутатов обратилась к СБУ с просьбой запретить въезд в страну Тото Кутуньо, у которого запланирован концерт в Киеве 23 марта.