В Поволжье отметили пятилетие Крымской весны

В Пензе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили массовым танцевальным флешмобом "Крымская весна - пять лет в родной гавани", прошедшим перед Домом молодежи, сообщил ТАСС директор учреждения Олег Куроедов.

ТАСС, 18 марта. Регионы Приволжского федерального округа празднуют пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Народные гулянья, концерты, открытые уроки истории, посвященные историческому событию, а также научно-популярные лекции, выставки, ярмарки с дегустацией крымской продукции проходят в регионах Приволжского федерального округа несколько дней. Тематические концерты прошли в Чебоксарах и Перми, а жители Пензы устроили танцевальный флешмоб и запустили в небо шары цвета российского флага.

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"В мероприятии приняли участие 200 человек - это студенты колледжей и вузов, представители молодежных общественных организаций. Они исполнили танец под песню, посвященную Крымской весне, после чего было развернуто полотнище российского триколора. В завершение флэшмоба участники отпустили в небо 200 шаров цвета российского флага", - отметил собеседник.

Жители Перми в понедельник праздновали пятилетие воссоединения Крыма с Россией в парке Горького, здесь собрались тысячи человек, все желающие могли угоститься гречневой кашей с мясом и горячим чаем. Поздравить горожан приехала певица Марина Хлебникова, под ее хиты на фестивале танцевала вся площадь.

"Бахчисарайский фонтан" в Оренбурге

В Оренбурге Крымскую весну праздновали три дня, с 16 по 18 марта, к акции присоединились школьники и студенты, они приняли участие в научных, образовательных и спортивных мероприятиях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. В понедельник в областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоялся круглый стол "История Крыма в истории России", а в научной библиотеке Оренбургского госуниверситета открылась выставка "Бахчисарайский фонтан", на которой представлены книги, рассказывающие о неизвестных страницах археологии Крыма, о крымских походах российской армии, а также издания, посвященные 195-летию поэме А.С. Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Годовщину воссоединения с Крымом отметили в учреждениях социального обслуживания области, где прошли литературные чтения, выставки рисунков, демонстрации слайд-шоу и просмотры художественных фильмов.

В Чебоксарах воспитанники детских садов на занятиях познакомились с природными и культурными достопримечательностями республики Крым. Дети также приняли участие в праздничных концертах, тематических викторинах и конкурсах и танцевальном флешмобе. Вечером на площади Республики в Чебоксарах прошел праздничный концерт "Мы вместе!", перед жителями города выступили творческие коллективы, артисты чувашской эстрады.

Фестиваль "Крымская весна" проходит в рамках празднования пятилетия воссоединения Крымского полуострова с РФ. Договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя был подписан 18 марта 2014 после того, как на референдуме за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.