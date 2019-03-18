Путин: вопрос перемещения воинских частей от "Херсонеса Таврического" решат в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что все технические вопросы по перемещению воинских частей, расположенных у заповедника "Херсонес Таврический", будут решены к 2020 году. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Я думаю, что в 2020 году мы все технические вопросы [перемещения воинских частей] закроем окончательно", - подчеркнул глава государства. Путин заметил, что на этот счет уже даны все необходимые указания, эту работу курирует лично глава Минобороны Сергей Шойгу. Президент пояснил, что оборонную инфраструктуру необходимо будет перенести на новое место так, чтобы это позволило военным выполнять возложенные на них задачи с не меньшей эффективностью.

Глава государства отметил сакральное значение, которое Крым имеет для всех православных христиан. По его словам, принятие христианства князем Владимиром и последующее крещение Руси стали важнейшими факторами образования государственности и развития всей русской нации. Путин заметил, что в Крыму есть и объекты культуры, относящиеся к исламу и иудаизму. Глава государства заявил, что власти будут поддерживать проекты, которые реализуются в этой сфере на полуострове, в том числе создание музея мирового христианства. По его словам, также необходимо развивать и археологию в Крыму.