Путин: 100-летие окончания Гражданской войны нужно использовать для консолидации общества

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что предстоящее 100-летие окончания Гражданской войны необходимо использовать для консолидации общества. Такое мнение он высказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Любое событие подобного рода мы должны использовать исключительно на дальнейшую консолидацию нашего общества", - отметил глава государства. Он добавил, что именно этого хотят соотечественники, проживающие за рубежом.

"Надеюсь, что понимание того, к чему может привести разобщенность, тем более - противостояние, выраженное в крайних формах вооруженной борьбы, в нашем народе укоренилось", - сказал президент. Он заметил, что Гражданская война оставила в душе народа очень глубокие раны. По словам Путина, война привела к тяжелейшим для страны последствиям.