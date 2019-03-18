Первые заявки на изучение украинского языка в школах поданы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Севастополя начали подавать заявления с просьбой ввести уроки украинского языка как национального для школьников города. Преподавать его будут, в частности, педагоги, которые вели этот предмет до воссоединения Крыма с Россией, а после этого прошли переобучение и продолжили работу учителями русского и литературы, сообщили ТАСС в городском департаменте образования.

В понедельник на встрече президента России Владимира Путина с общественностью в Симферополе глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина поблагодарила руководство страны и Крыма за поддержку крымских украинцев. При этом она отметила, что врасти Украины необоснованно заявляют о том, что крымских украинцев притесняют и не дают говорить здесь на украинском языке.

"На изучение украинского языка как национального уже подают заявления. Пока цифры промежуточные - прием заявлений продолжится до 1 сентября", - сказали в департаменте.

Представитель департамента пояснила, что раньше украинский язык был обязательным для изучения в школах, и в Севастополе многие учителя русского языка и литературы до 2014 года вели этот предмет. Впоследствии почти 60 педагогов прошли переобучение и продолжили работу в школах; из бюджета Севастополя на это было выделено 2,5 млн рублей.

"Преподавать [украинский язык] будут как раз переученные учителя", - уточнили в департаменте. В Севастополе 77% горожан - русские, 13% - украинцы. Сейчас в школах города преподают крымско-татарский язык - его изучают 237 детей.

Ранее власти Севастополя заявляли, что готовы ввести уроки украинского языка в школах города с 2019 года, если об этом попросят родители учащихся.