Водоснабжение Маймаксанского округа Архангельска восстановлено

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Маймаксанского округа Архангельска возобновлено после аварии на двух водоводах диаметром 200 мм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Водоснабжение округа возобновлено", - сказали в пресс-службе. Ремонтные работы завершены, авария устранена.

Как ранее сообщалось, около 20 тыс. человек остались в понедельник без водоснабжения в Маймаксанском округе Архангельска из-за аварии на водоводах в районе улиц Кедровая и Ярославская и в районе улицы Советской, 36.