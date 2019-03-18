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Водоснабжение Маймаксанского округа Архангельска восстановлено

Около 20 тыс. человек оставались без водоснабжения из-за аварии на водоводах

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Маймаксанского округа Архангельска возобновлено после аварии на двух водоводах диаметром 200 мм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Водоснабжение округа возобновлено", - сказали в пресс-службе. Ремонтные работы завершены, авария устранена.

Как ранее сообщалось, около 20 тыс. человек остались в понедельник без водоснабжения в Маймаксанском округе Архангельска из-за аварии на водоводах в районе улиц Кедровая и Ярославская и в районе улицы Советской, 36.

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