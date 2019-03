WSJ: глава Warner Brothers уволен после обвинений в супружеской неверности

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Председатель и главный управляющий кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара лишился своего поста после обвинений в супружеской неверности. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главного управляющего холдинга WarnerMedia Джона Стэнкли.

"В интересах WarnerMedia, Warner Brothers, всех наших сотрудников и наших партнеров Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего Warner Brothers, - сообщил он. - На протяжении 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны. Кевин признал, что допущенные им ранее ошибки не соответствуют тем ожиданиям, которые питает руководство компании и которые могут повлиять на возможности компании развиваться". Преемник Цудзихары пока не назван.

Как напомнила в этой связи газета, ранее в отношении Цудзихары звучали обвинения в связи с британской актрисой Шарлоттой Кирк, сыгравшей в фильмах "8 подруг Оушена" (Ocean's 8, 2018) и "В активном поиске" (How to Be Single, 2016). Сам Цудзихара, по данным газеты, еще 8 марта в меморандуме, адресованном всем сотрудникам компании, выразил сожаление по поводу своих "поступков, которые создали проблемы для компании". Ранее, напомнила The Wall Street Journal, Цудзихара был выдвинут на должность главы нового подразделения WarnerMedia по подготовке развлекательных программ, рассчитанных на детей и юношество.

Конгломерат WarnerMedia был образован после закрытия сделки по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд и последовавшей за этим реорганизации Time Warner.