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СМИ: Netflix выпустит интерактивное шоу с Беаром Гриллсом

Зрители шоу "Ты против дикой природы" смогут принимать решения за эксперта по выживанию в различных ситуациях

Американская компания потокового видео Netflix объявила о планах выпустить в апреле интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы" (You vs. Wild) с британским путешественником, телеведущим и экспертом по выживанию Беаром Гриллсом.  Об этом, по данным журнала Variety, представители Netflix сообщили на мероприятии для прессы в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Зрители смогут принимать решения за эксперта по выживанию в различных ситуациях. Режиссером шоу выступил Бен Симмс.

В декабре 2018 года Netflix выпустил интерактивный фильм "Черное зеркало: Брандашмыг", в котором зрители могли влиять на развитие сюжета, принимая решения за главного героя картины.

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