Сирийский солдат создал галерею на стенах бывшего тоннеля боевиков в Джобаре

ДЖОБАР /СИРИЯ/, 19 марта. /ТАСС/. Район Джобар под Дамаском шесть лет находился в руках боевиков, откуда они вели обстрелы города, прорыв тоннели на многие километры. В боях за освобождение Джобара террористы оказывали особенно ожесточенное сопротивление сирийской армии, и район был превращен в руины настолько, что власти приняли решение не восстанавливать его из обилия схронов, подземных катакомб, а отстроить район заново.

В подвале одного из рухнувших во время боевых действий зданий солдат Муханнад Муалля расписывает стены оставленного боевиками тоннеля картинами, а точнее, фресками, вырезанными в камне, глине и песке.

"Идея создать такую галерею пришла ко мне после ранения. Мне хотелось увековечить то, что я увидел своими глазами во время освобождения Восточной Гуты от террористов", - отмечает сирийский солдат. После полученного в боях ранения его перевязали в полевом госпитале, который расположили в одном из таких же тоннелей, и там же оставили лечиться. В свободное время Муалля стал рисовать на глиняных стенах картины, посвященные подвигу сирийских солдат при освобождении Восточной Гуты.

Скульптурные галереи

Первые две скульптурные галереи не сохранились, инженерные войска постепенно ликвидируют тоннели, засыпая их и сравнивая с землей. Новости о деятельности Муханнада Муалля дошли и до президента Сирии.

"О моей работе узнал президент Башар Асад и попросил сделать еще одну галерею в тоннеле. Сказали, что на этот раз засыпать не будут. Мне выделили помощников и снабдили инструментами", - рассказывает солдат.

Полученный им первый опыт привел к появлению картин в третьей галерее. Эти фрески - личные эмоции от войны, воплощенные в камне и глине. На одной стене изображен солдат, останавливающий рукой мину, и четырехметровая абстракция - женщина, обнимающая ребенка, а также лики погибших товарищей и солдат, кормящий с руки девочку. "А этой композицией я хотел показать, что мы разорвем эту страшную реальность, в которой оказалась наша страна, и силой пробьем путь к мирной жизни", - комментирует художник картину, где сложенные крепкие ладони разрывают стену в поисках света.

Пока в галерее 20 картин, но работа над проектом продолжается. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма были одними из первых зрителей, в прошлом году они провели в галерее около 30 минут.

Сейчас Джобар закрыт для посещения по соображениям безопасности, здесь идут работы по разминированию и очищению территории от неразорвавшихся мин и снарядов. Но однажды памятник распахнет двери для широкой публики и каждый сможет в этой галерее-музее открыть для себя искусство, порожденное войной.