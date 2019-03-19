Полпред ЦФО предложил переводить выплаты на аренду жилья молодым врачам в счет ипотеки

СМОЛЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев предложил властям Смоленской области переводить часть выплат молодым врачам на аренду жилья в счет погашения ипотеки. Такая инициатива прозвучала на встрече со студентами Смоленского медицинского университета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Я бы предложил областным властям подумать, не стоило ли бы деньги, которые будут выделяться на аренду жилья, конвертировать частично в уплату взносов по ипотеке. Когда мы будем с губернаторами обсуждать, как идет реализация проектов в здравоохранении и демографии, мы будем говорить и о кадрах, о том, как закрепить ребят в небольших населенных пунктах на селе", - сказал Щеголев, отвечая на вопрос студентки шестого курса об обеспечении молодых специалистов жильем при переезде в села по программе "Земский доктор".

В регионе также обсуждается новая мера поддержки молодых врачей, а именно внедрение поощрительных выплат на оплату аренды жилья.

"Думаю, что уже с этого года мы введем студентам-целевикам форму-поощрение материальное на оплату арендованного жилья. Это будет размер 10 или 15 тыс. рублей. Это позволит решить ту проблему, которая сейчас есть с наличием молодых кадров в сельской местности, в том числе узкоспециализированных", - сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В ходе рабочей поездки в Смоленск полномочный представитель президента в ЦФО также провел семинар-совещание с главами регионов по вопросам реализации стратегии национальной государственной политики, посетил ФАПы. Также затронули вопрос реализации национального проекта "Здравоохранение", в ходе которого разрабатывается программа "Профилактика онкологических заболеваний", представить ее планируется на форуме волонтеров-медиков ЦФО с 29 по 31 марта в Смоленске.