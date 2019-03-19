Шойгу рассказал, что санкции не затронули сотрудничество РГО с зарубежными коллегами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Санкции западных стран против России не затронули сотрудничество Русского географического общества (РГО) с подобными организациями в других странах. Об этом сообщил в интервью ТАСС, "Российской газете" и "Комсомольской правде" президент РГО Сергей Шойгу.

"Слава богу, здесь санкций нет. Зато есть личные контакты еще с советских времен между учеными, исследователями, путешественниками, теми, кто интересуется нашей страной и хочет ее изучать", - сказал Шойгу.

Он отметил, что у РГО есть традиционные друзья - те, кто всегда проявлял интерес к сотрудничеству с Россией и Русским географическим обществом.

"Сегодня у нас хорошие отношения с Францией, прекрасные отношения с Китаем. Одним из последних крупных проектов, где было задействовано 99 стран, стал Географический диктант. А таким, согласитесь, не всякая олимпиада может похвастаться", - подчеркнул президент РГО.

В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их.