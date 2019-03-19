ВЦИОМ: все больше россиян негативно оценивают экономические последствия реформ Гайдара

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Доля россиян, уверенных, что реформы Егора Гайдара оказали разрушительное действие на экономику РФ, выросла с 2010 года с 23% до 44%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Значительно выросла доля тех, кто считает, что реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России (рост с 23% в 2010 г. до 44% до 2019 г.)", - говорится в сообщении. Согласно данным опроса, среди людей старше 60 лет эта доля достигает 59%, а среди сторонников КПРФ - превышает 60%.

По данным ВЦИОМ, по сравнению с 2016 годом больше россиян стали испытывать безразличие и недоверие по отношению к проведенным Гайдаром реформам. Если четыре года назад о безразличии заявляло 24% опрошенных, то в 2019 году - уже 31%, доля выразивших недоверие его политике за этот период выросла с 15% до 19%.

По данным опроса, 15% россиян полагают, что реформы были необходимы, хоть и болезненны, а каждый десятый (10%) опрошенный полагает, что в реформах не было необходимости. О положительном влиянии экономических реформ Гайдара заявил лишь 1% россиян.

"Треть россиян (32%) утверждают, что Егор Гайдар и его команда действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей, причем среди приверженцев непарламентских партий это мнение более распространено (45%)", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился 18 января 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Реформы Гайдара

Егор Гайдар (1956-2009), один из авторов либеральных экономических реформ, доктор наук (1990). В 1991-1992 гг. был вице-премьером, первым вице-премьером в правительстве, возглавляемым президентом России Борисом Ельциным. Одновременно с 11 ноября 1991 г. по 19 февраля 1992 г. руководил министерством экономики и финансов, образованным в результате объединения Минэкономики и Минфина. Затем, после разделения ведомств, возглавлял Министерство финансов РФ. С 15 июня по 14 декабря 1992 г. исполнял обязанности премьер-министра России.

Под руководством Гайдара была проведена либерализация цен, начата приватизация госимущества, сокращены государственные расходы, введен налог на добавленную стоимость и другие реформы. Либерализация цен практически сразу позволила решить проблему товарного дефицита, однако за этим последовало стремительное обесценивание рубля. Всего по итогам 1992 г. инфляция составила 2508,8% (цены выросли в 25 раз). Политика кабинета вызвала недовольство граждан и политической оппозиции.