Госдума освобождает фельдъегерскую службу от платы за парковку

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла во втором чтении законопроект о включении машин Государственной фельдъегерской службы РФ в перечень служебных транспортных средств, плата за парковку с которых не взимается.

Действующими нормами закона об организации дорожного движения взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении транспортных средств пожарной охраны, скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, а также ряда ведомств, к примеру, Следственного комитета. Согласно тексту законопроекта, этот перечень дополняется Государственной фельдъегерской службой.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы. В пояснительных материалах они отмечают, что стоянка транспортных средств органов фельдъегерской службы "на парковках общего пользования, расположенных на значительных расстояниях от мест доставки корреспонденции, затрудняет обеспечение необходимых требований безопасности, снижает оперативность ее доставки и повышает риск утраты", а также хищения. При этом 15 бесплатных парковочных минут сотрудникам службы не хватает, так как прием и сдача корреспонденции может занимать до 40 минут. В период с 2014 по 2017 год в фельдъегерскую службу и ее территориальные органы в связи с неоплаченной парковкой поступило 316 протоколов об административных правонарушениях на сумму 617 тыс. рублей, говорится в документе.