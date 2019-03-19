СМИ: в Японии умер болельщик, посетивший 14 летних Олимпиад

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Японский спортивный болельщик, посетивший все летние Олимпийские Игры с 1964 года, умер в Японии.

Как сообщила во вторник газета Mainichi Shimbun, 92-летний руководитель компании по производству стальных тросов Наотоси Ямада не пропустил ни одной из последних 14 летних Олимпиад. Он даже посетил Олимпиаду-1980 в Москве, хотя Япония бойкотировала те Игры из-за событий в Афганистане. За свои приверженность олимпийскому движению и верность своей национальной сборной Ямада получил прозвище "Олимпийский дядя" и стал чуть ли ни самым известным в мире болельщиком.

Визитной карточкой Ямады на всех Играх были куртка японской Олимпийской сборной образца 1964 года и шляпа-цилиндр золотого цвета. В них он появлялся на всех соревнованиях, прошедших с его "участием". К сожалению, как отметило издание, Ямаде не удалось исполнить свою заветную мечту - "замкнуть круг своих олимпийских поездок и стать болельщиком на Токийской Олимпиаде 2020 года".

Похороны "Олимпийского дяди" прошли в узком семейном кругу. Публичная же церемония прощания с болельщиком состоится в Токио 16 апреля.