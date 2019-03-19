В Совете Федерации заявили, что готовы к диалогу с соотечественниками за рубежом

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - всегда готова к прямому диалогу с проживающими за рубежом российскими соотечественниками. Об этом заявила во вторник член палаты Оксана Бурико, выступая на проходящей в Шанхае XIII региональной конференции организаций российских соотечественников стран Азии "Русскоязычные диаспоры за сотрудничество".

"Хочу заверить вас, что в верхней палате нашего парламента мы всегда готовы к прямому диалогу [с проживающими за рубежом российскими соотечественниками]", - сказала она. В беседе с корреспондентом ТАСС сенатор отметила особую важность азиатского региона. "Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас наша площадка азиатского региона для нас перспективна с учетом того, какие настроения у нас витают на международной политической арене. Здесь, как законодатели, мы будем, в первую очередь, поддерживать те инициативы, которые имеют место быть уже в проекте резолюции сегодняшней конференции - такие, как поддержка семей, особенно детей, один из родителей которых является гражданином РФ", - сказала ТАСС Оксана Бурико.

Что касается вопроса о внесении изменений в закон, устанавливающий упрощенную процедуру приема в российское гражданство ребенка, один из родителей которого является гражданином РФ, то соответствующий проект, по ее словам, уже стоит в графике рассмотрения Государственной думой в июне.

Оксана Бурико в своем выступлении на конференции отметила и важность работы с молодежью, напомнив, что 5-6 июня этого года в Ялте пройдет очередной Международный Ливадийский форум, на котором Палата молодых законодателей при Совете Федерации организует площадку молодежной общеобразовательной дипломатии. К ее работе, подчеркнула она, будут активно привлекаться молодые люди из числа проживающих за рубежом российских соотечественников.

В этом году на региональную конференцию в Шанхае собрались представители организаций российских соотечественников из различных городов Китая (Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга), а также Индии, Ирана, Камбоджи, Монголии, Непала, Сингапура, Республики Корея, Таиланда и Японии. В числе участников также представители МИД РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).