В парламенте Ингушетии назвали референдум единственным способом изменить статус республики

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Ингушетии внесло к рассмотрению во втором чтении в парламенте поправки в закон "О референдуме Республики Ингушетия", который уточняется в связи с протестом прокуратуры. Изменения предусматривают обязательное проведение плебисцита по вопросу об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, сообщил во вторник ТАСС глава комитета Народного собрания [парламента] Ингушетии по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков.

Ранее сообщалось, что избирком Ингушетии в связи с протестом прокуратуры подготовил поправки в региональный закон о проведении референдума, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Действующий законодательный акт был принят 20 марта 1997 года и с тех пор практически не менялся, в настоящее время он противоречит федеральному закону. Законопроект рассмотрен в парламенте региона в первом чтении.

"На данный момент замечания уже поступили от правительства республики, которое предложило ч. 2 ст. 4 законопроекта изложить в следующей редакции: "На референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделении или объединении с другими субъектами РФ, уменьшении ее территории в соответствии с законодательством РФ", - сказал Боков.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в парламенте Ингушетии принимается в новой редакции закон о референдуме, который якобы упраздняет норму об обязательности вынесения на него вопросов, касающихся ликвидации, разделения республики или объединения с другими субъектами.

Активисты подали заявку на проведение митинга против принятия закона. По данным правительства Ингушетии, проведение акции в Назрани согласовано властями.

Причин для опасений нет

Глава ЦИК Ингушетии Мусса Евлоев сообщил ТАСС, что оснований для опасений нет. "Есть Конституция республики, по ней вопросы объединения, ликвидации региона могут решаться только референдумом", - сказал он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что региональное законодательство принимается с опорой на федеральное, протест прокуратуры республики о приведении местного закона в соответствие с федеральным не может выноситься в ущерб интересам Ингушетии. "Все, что мы делаем на протяжении 10 лет - строим и развиваем, чтобы ни у кого не было в мыслях, что республика не самодостаточная", - привели в пресс-службе слова Евкурова.

Он поручил провести публичные слушания, чтобы депутаты смогли ответить на вопросы жителей о законопроекте, выслушать их предложения и провести в населенных пунктах небольшие сходы граждан. "Депутаты местного самоуправления должны людям разъяснять, чтобы народ не приходил к тем или иным скоропалительным выводам. Я бы попросил вас расширить кругозор информирования населения по тем или иным вопросам", - цитирует Евкурова его пресс-служба.